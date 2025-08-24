Der VfB Merseburg hatte am Sonntag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den SV Dessau 05 mit 2:4 (1:0).

Merseburg/MTU. Am Sonntag haben sich der VfB Merseburg und der SV Dessau 05 ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:0).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss Eric Steven Nicodemus das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor konnten die Dessauer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Elia Miro Friebe den Ball ins Netz.

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Friebe/Dessau (60.), gefolgt von Maso Erovic (VfB Merseburg) in Minute 71 und Elia Miro Friebe (SV Dessau 05) in Minute 75. Spielstand 3:2 für den SV Dessau 05.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Nur sieben Minuten vor Spielende gelang es Yves-Dion Pratsch, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:4 auszubauen (83.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Merseburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Dessau 05 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der VfB Merseburg rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SV Dessau 05

VfB Merseburg: Przigode – J. L. Wagner, Erovic, Nicodemus, Knerler, Roß, Dähne (58. Bierschenk), D. Wagner, Arndt, Berndt (58. Friedrich), Voigt (46. Frühauf)

SV Dessau 05: Becker – Zoblofsky, Baumgart, Barabasch, Girke (75. Werthmann), Pälchen (80. Lübke), Sparfeld, Mieth (90. Schmitkamp), Friebe (85. Erdmann), Biriuk (81. Schultz), Pratsch

Tore: 1:0 Eric Steven Nicodemus (35.), 1:1 Elia Miro Friebe (51.), 1:2 Elia Miro Friebe (60.), 2:2 Maso Erovic (71.), 2:3 Elia Miro Friebe (75.), 2:4 Yves-Dion Pratsch (83.); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Julius Weiser, Stefan Cordes; Zuschauer: 187