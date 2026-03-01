Fußball-Verbandsliga: Am vergangenen Sonntag war der VfB Merseburg gegenüber dem FSV Barleben 1911 e. V. machtlos und wurde 1:3 (0:2) besiegt.

Merseburg/MTU. Das Spiel zwischen Merseburg und Barleben ist mit einer deutlichen 1:3 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Es waren schon 28 Minuten des Spiels vergangen, als Niklas Eichholz für Barleben traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Steve Röhl (41.) erzielt wurde.

VfB Merseburg sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 41

Es sah nicht gut aus für Merseburg. Aber dann musste der FSV Barleben 1911 e. V. auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tim Knerler nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Niclas Taubert ersetzte Maso Erovic und Lauris Voigt kam rein für Alexander Friedrich. Auf der Gastseite sprangen Patrick Hauer für Steve Röhl und Lukas Koch für Lukas Magnus ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Lukas Koch, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 auszubauen (87.).

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – FSV Barleben 1911 e. V.

VfB Merseburg: Przigode – Hillemann, Mittler, Friedrich (65. Voigt), D. Wagner, Bierschenk, Knerler, Kothe, J. L. Wagner (88. Arndt), Korngiebel, Erovic (60. Taubert)

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Jespersen, Eichholz, Von Der Gönne (46. Wasylyk), Gruner, Klajdi (88. Potyka), Pung (46. Lohse), Duda, Magnus (82. Koch), Hauer, Röhl (66. Hauer)

Tore: 0:1 Niklas Eichholz (28.), 0:2 Steve Röhl (41.), 1:2 Tim Knerler (49.), 1:3 Lukas Koch (87.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Lutz Marschhausen, Kilian Kunert; Zuschauer: 134