Fußball-Verbandsliga: Am vergangenen Freitag war der VfB 1906 Sangerhausen gegenüber dem VfB Merseburg machtlos und wurde mit 1:4 (0:2) vom Platz gefegt.

Sangerhausen/MTU. Vor 83 Zuschauern hat sich das Team von Nowak Eric mit 1:4 (0:2) gegen Merseburg geschlagen geben müssen.

Gleich nach Anpfiff schoss Danny Wagner das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (7.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tim Knerler den Ball ins Netz.

Minute 29: VfB 1906 Sangerhausen liegt 0:2 zurück

Der Siegeszug der Merseburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer André Jentsch im gegnerischen Tor. Tobias Berndt traf in Minute 67 und Josua Felipe Frühauf in Minute 70. Spielstand 4:0 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Kevin-Eugenio Schäffner (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Sangerhausen erzielen (89.).

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – VfB Merseburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Bärwolf, Worch, Sonnenberg, Schäffner, Schulz (78. Bühling), Scholz, Hennig (59. Lange), Schneider (73. Halle), Olbricht (73. Schütz), Gängel

VfB Merseburg: Przigode – Nicodemus, Knerler (46. Dähne), Erovic, Wagner, Berndt, Frühauf, Wagner, Korngiebel, Taubert, Bierschenk

Tore: 0:1 Danny Wagner (7.), 0:2 Tim Knerler (29.), 0:3 Tobias Berndt (67.), 0:4 Josua Felipe Frühauf (70.), 1:4 Kevin-Eugenio Schäffner (89.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Andreas Pak, Marco Uhlmann; Zuschauer: 83