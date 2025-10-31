Fußball-Verbandsliga: Am vergangenen Freitag war der SV Blau-Weiß Zorbau gegenüber dem VfB Merseburg machtlos und wurde mit 1:4 (0:2) vom Platz gefegt.

Zorbau/MTU. Das Match zwischen Zorbau und Merseburg ist mit einer deutlichen 1:4 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Alexander Lück (Thale) eine Rote Karte an die Zorbauer (7.). Das Team aus Zorbau musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Danny Wagner (VfB Merseburg) netzte 20 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB Merseburg steckte jetzt einmal Gelb ein (23.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Lauris Voigt (35.) erzielt wurde.

SV Blau-Weiß Zorbau liegt 0:2 zurück – 35. Minute

In der 54. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Zorbau steckte jetzt einmal Gelb ein.Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Zorbau. In Minute 70 gelang es Spieler Nummer 6 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Danny Wagner traf für Merseburg in Minute 82. Spielstand 3:1 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Die Merseburger wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Auf der Gastseite verließ Tim Knerler für Moritz Kothe den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Moritz Kothe, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:4 zu erweitern (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – VfB Merseburg

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Bondarenko, Souvatzoglou, N. Neuhaus, Sothen, Tsipi (75. Engl), Seidel, Omerovic (68. Maier), K. Neuhaus (81. De Pinho Gomes), Hatim, Beer

VfB Merseburg: Przigode – Bierschenk (46. Dähne), Voigt (90. Mittler), Knerler (84. Kothe), Arndt (58. Berndt), Nicodemus, Wagner, Erovic (66. Frühauf), Hillemann, Wagner, Korngiebel

Tore: 0:1 Danny Wagner (20.), 0:2 Lauris Voigt (35.), 1:2 Niklas Neuhaus (70.), 1:3 Danny Wagner (82.), 1:4 Moritz Kothe (90.+1); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Friedrich Lorenz, Moritz Winter; Zuschauer: 146