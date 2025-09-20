Fußball-Verbandsliga: Der Heimvorteil half dem SSV Havelwinkel Warnau am Samstag nicht, als er sich vor 163 Zuschauern mit 1:3 (0:1) gegen den SSC Weißenfels geschlagen geben musste.

Havelberg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Steffen Lenz. Der Trainer von Havelwinkel Warnau musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (0:1)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Tim Lehmann (SSC Weißenfels) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Havelwinkel Warnau steckte einmal Gelb ein (71.). In der zweiten Halbzeit setzte Weißenfels noch einen drauf: In Minute 77 wurde das zweite Tor via Strafstoß durch Carlo Purrucker erzielt.

77. Minute: SSV Havelwinkel Warnau mit 0:2 im Rückstand

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SSC Weißenfels musste jetzt zweimal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Minute 86: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Purrucker ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Am Ende der Partie sollte es dem SSV Havelwinkel Warnau doch noch gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Claas Albrecht den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Havelwinkel Warnau erlangte (90.+2). Der SSV Havelwinkel Warnau rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SSC Weißenfels

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Paege (67. Kniestedt), Cembala (72. Bäther), Hilgenfeld (72. Bradburn), Büchner, Bauer, Neumann, Heinrich, Hutyra (78. Winning), Otto (46. Albrecht), Schulz

SSC Weißenfels: Lohmann – Purrucker, Koch, Seemann (56. Hafkesbrink), Zozulia (81. Schneider), Zerbe, Raßmann, Lehmann (71. Luib), Dierichen, Puphal, Koch (85. Necke)

Tore: 0:1 Tim Lehmann (31.), 0:2 Carlo Purrucker (77.), 0:3 Carlo Purrucker (86.), 1:3 Claas Albrecht (90.+2); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Laurenz Werner, Tobias Menzel; Zuschauer: 163