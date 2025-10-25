Eine deutliche Schlappe erlitt der Haldensleber SC an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den VfB 1906 Sangerhausen. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga vor 58 Zuschauern mit 1:5 (0:2).

Haldensleben/MTU. Die 58 Beobachter im Waldstadion haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber Haldensleber SC ein ernüchterndes 1:5 (0:2) einstecken musste.

Gabriel Edgar Schneider (VfB 1906 Sangerhausen) netzte 21 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Schneider den Ball ins Netz.

Haldensleber SC hinkt 0:2 hinterher – 44. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Danny Schulz konnte in Minute 53 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den Haldensleber SC. In Minute 63 schaffte es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Haldensleber zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Kevin Husung traf für Sangerhausen in Minute 72. Spielstand 4:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Nur sechs Minuten vor Spielende gelang es Kevin-Eugenio Schäffner, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:5 auszubauen (84.). Der Haldensleber SC rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – VfB 1906 Sangerhausen

Haldensleber SC: Switala – Hartmann, Al Samour (63. Wille), Stadler, Schunaew, Zimmermann (46. Sengewald), Mäde (60. Krüger), Thieke (54. Hebekerl), Hevekerl, Boege, Hüttl

VfB 1906 Sangerhausen: Bemmann – Hildebrandt, Schäffner, Scholz, Weick, Worch (85. Reiber), Olbricht (67. Husung), Schneider, Schulz (67. Stöhr), Kern (87. Bärwolf), Sonnenberg

Tore: 0:1 Gabriel Edgar Schneider (21.), 0:2 Gabriel Edgar Schneider (44.), 0:3 Danny Schulz (53.), 1:3 Denny Hevekerl (63.), 1:4 Kevin Husung (72.), 1:5 Kevin-Eugenio Schäffner (84.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Alexander Lück, Marco Uhlmann; Zuschauer: 58