Kantersieg für den VfB Merseburg: Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den SV 1890 Westerhausen feiern. Vor 89 Zuschauern gewann das Team 6:0 (4:0).

Merseburg/MTU. 6:0 (4:0) in Merseburg: Ganze sechs Bälle hat das Team von André Jentsch, der VfB Merseburg, am Sonntag im Tor der Besucher aus Westerhausen untergebracht.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Danny Wagner für Merseburg traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Tim Knerler (15.) erzielt wurde.

VfB Merseburg führt in Minute 15 mit 2:0

Der Siegeszug der Merseburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer André Jentsch im gegnerischen Tor. Tom Bierschenk traf in Minute 21, Wagner in Minute 28 und Josua Felipe Frühauf in Minute 72. Spielstand 5:0 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Eric Steven Nicodemus (Merseburg) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 6:0 verließen die Merseburger den Platz als Sieger. In Spielminute 89 handelte sich der VfB Merseburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Merseburger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SV 1890 Westerhausen

VfB Merseburg: Przigode – Nicodemus, Berndt, Arndt (27. Dähne), J. L. Wagner, Taubert, Bierschenk, Korngiebel, D. Wagner (73. Erovic), Knerler, Frühauf

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Masaka, Dantas Caldas, Masur (27. Rodrigues Lima Filho), Lehmann, Stridde, Ribeiro De Oliveira (27. Brahmann), Gönülcan, Pavlish, Kale (46. Santana Lisboa), Miranda Conceicao

Tore: 1:0 Danny Wagner (8.), 2:0 Tim Knerler (15.), 3:0 Tom Bierschenk (21.), 4:0 Danny Wagner (28.), 5:0 Josua Felipe Frühauf (72.), 6:0 Eric Steven Nicodemus (85.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Halle); Assistenten: Christopher Große, Jens Rosenbaum; Zuschauer: 89