Signifikant unterlegen zeigte sich der VfB 1906 Sangerhausen in der Partie gegen den SSC Weißenfels am vergangenen Freitag in der Fußball-Verbandsliga. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:2).

Sangerhausen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Stefan Kuhnert. Der Trainer von Sangerhausen musste seine Mannschaft bei einer 0:4 (0:2)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Stefan Raßmann traf für den SSC Weißenfels in Minute 22 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Weißenfelser legten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor des Spiels nach. Diesmal war Martin Dierichen der Torschütze.

46. Minute: VfB 1906 Sangerhausen liegt 0:2 zurück

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Minute 87: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Carlo Purrucker ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

Nach wenigen Momenten gelang es Jamie-Lee Sven Haufe, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 auszubauen (90.). Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SSC Weißenfels

VfB 1906 Sangerhausen: Bemmann – Weick, Kern, Husung, Hildebrandt, Schäffner, F. Stöhr, J. Stöhr (46. Lange), Reiber, Schulz (74. Bühling), Schneider

SSC Weißenfels: Lohmann – Zozulia (63. Luib), Löser (84. Necke), Purrucker (87. Haufe), Puphal, Raßmann, Koch (80. Schneider), Dierichen (84. Beyer), Hafkesbrink, Schumann, Zerbe

Tore: 0:1 Stefan Raßmann (22.), 0:2 Martin Dierichen (45.+1), 0:3 Carlo Purrucker (87.), 0:4 Jamie-Lee Sven Haufe (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Jens Rosenbaum; Zuschauer: 105