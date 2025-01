Signifikant unterlegen zeigte sich der SV 09 Staßfurt im Spiel gegen den BSV Halle-Ammendorf letztes Wochenende in der Fußball-Verbandsliga. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (1:1).

Staßfurt/MTU. Im Stadion wurden die Fans des SV 09 Staßfurt am Mittwoch Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Lennart Friedrich Isensee ins Netz. Das Spiel endete 1:5 (1:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Christian Schuster für Halle-Ammendorf traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Amon Van Linthout den Ball ins Netz.

42. Minute SV 09 Staßfurt und BSV Halle-Ammendorf im Gleichstand – 1:1

Marcio Pälchen traf für Halle-Ammendorf in Minute 48, Lukas Kunze in Minute 53 und David Hotopp in Minute 84. Spielstand 4:1 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2024, 19.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 11

Unmittelbar darauf gelang es Pälchen, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:5 zu erweitern (85.).

Aufstellung und Statistik: SV 09 Staßfurt – BSV Halle-Ammendorf

SV 09 Staßfurt: Isensee – Moye, Zöger (81. Limpächer), Schmidt-Daul, Hoffmann, Stollberg (75. Gehrke), Pumptow, Schulz, Korte (27. Robitzsch), Van Linthout, Mollenhauer (70. Weirauch)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Winkler, Dabel, Niesel, Frohne (46. Kunze), Kowalski (72. Hartmann), Schunke (86. Völkner), Schuster (76. Hotopp), Pälchen (88. Kusat), Schubert, Schmitz

Tore: 0:1 Christian Schuster (3.), 1:1 Amon Van Linthout (42.), 1:2 Marcio Pälchen (48.), 1:3 Lukas Kunze (53.), 1:4 David Hotopp (84.), 1:5 Marcio Pälchen (85.); Zuschauer: 70