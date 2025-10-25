Fußball-Verbandsliga: An diesem Wochenende hat der Haldensleber SC auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den VfB 1906 Sangerhausen unterlag das Team von Tom Krüger mit 1:5 (0:2).

Haldensleben/MTU. Die 58 Zuschauer im Waldstadion haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber Haldensleber SC ein ernüchterndes 1:5 (0:2) einstecken musste.

In Minute 21 schoss Gabriel Edgar Schneider das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Sangerhäuser legten in der 44. Spielminute nach. Wieder war Schneider der Torschütze.

Haldensleber SC sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 44

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Danny Schulz konnte in Minute 53 einnetzen. Es lief nicht gut für den Haldensleber SC. In Minute 63 schaffte es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Haldensleber zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Kevin Husung traf für Sangerhausen in Minute 72. Spielstand 4:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Kevin-Eugenio Schäffner (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (84.). Mit 5:1 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz. Der Haldensleber SC rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – VfB 1906 Sangerhausen

Haldensleber SC: Switala – Schunaew, Thieke (54. Hebekerl), Al Samour (63. Wille), Boege, Mäde (60. Krüger), Zimmermann (46. Sengewald), Hüttl, Hartmann, Hevekerl, Stadler

VfB 1906 Sangerhausen: Bemmann – Schäffner, Schneider, Olbricht (67. Husung), Scholz, Kern (87. Bärwolf), Sonnenberg, Schulz (67. Stöhr), Weick, Hildebrandt, Worch (85. Reiber)

Tore: 0:1 Gabriel Edgar Schneider (21.), 0:2 Gabriel Edgar Schneider (44.), 0:3 Danny Schulz (53.), 1:3 Denny Hevekerl (63.), 1:4 Kevin Husung (72.), 1:5 Kevin-Eugenio Schäffner (84.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Alexander Lück, Marco Uhlmann; Zuschauer: 58