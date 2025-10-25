Fußball-Verbandsliga: An diesem Samstag hat der Haldensleber SC im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den VfB 1906 Sangerhausen unterlag das Team von Tom Krüger mit 1:5 (0:2).

Haldensleben/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team von Tom Krüger hat am Samstag vor 58 Zuschauern im Waldstadion ganze fünf Treffer einstecken müssen. Das Spiel endete 1:5 (0:2).

Nach lediglich 21 Minuten schoss Gabriel Edgar Schneider das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Schneider den Ball ins Netz.

Haldensleber SC sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 44

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Danny Schulz konnte in Minute 53 einnetzen. Es lief nicht gut für den Haldensleber SC. In Minute 63 gelang es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Haldensleber zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Kevin Husung traf für Sangerhausen in Minute 72. Spielstand 4:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Kevin-Eugenio Schäffner den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 festigte (84.). Damit war der Sieg der Sangerhäuser gesichert. Der Haldensleber SC rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – VfB 1906 Sangerhausen

Haldensleber SC: Switala – Zimmermann (46. Sengewald), Schunaew, Boege, Stadler, Hüttl, Al Samour (63. Wille), Mäde (60. Krüger), Thieke (54. Hebekerl), Hartmann, Hevekerl

VfB 1906 Sangerhausen: Bemmann – Scholz, Hildebrandt, Olbricht (67. Husung), Schulz (67. Stöhr), Weick, Worch (85. Reiber), Schneider, Sonnenberg, Schäffner, Kern (87. Bärwolf)

Tore: 0:1 Gabriel Edgar Schneider (21.), 0:2 Gabriel Edgar Schneider (44.), 0:3 Danny Schulz (53.), 1:3 Denny Hevekerl (63.), 1:4 Kevin Husung (72.), 1:5 Kevin-Eugenio Schäffner (84.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Alexander Lück, Marco Uhlmann; Zuschauer: 58