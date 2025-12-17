Fußball-Verbandsliga: An diesem Freitag hat der VfB 1906 Sangerhausen auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den SSC Weißenfels unterlag das Team von Stefan Kuhnert mit 0:4 (0:2).

Stefan Raßmann traf für den SSC Weißenfels in Minute 22 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnte Weißenfels noch einen drauf setzen: In der ersten Minute wurde ein weiteres Tor durch Martin Dierichen erzielt.

46. Minute: VfB 1906 Sangerhausen mit 0:2 im Rückstand

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Minute 87: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Carlo Purrucker ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

Nur drei Minuten darauf konnte Jamie-Lee Sven Haufe (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 4:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SSC Weißenfels

VfB 1906 Sangerhausen: Bemmann – Weick, Schäffner, Husung, F. Stöhr, Reiber, Kern, Schulz (74. Bühling), J. Stöhr (46. Lange), Schneider, Hildebrandt

SSC Weißenfels: Lohmann – Puphal, Schumann, Zerbe, Raßmann, Koch (80. Schneider), Löser (84. Necke), Zozulia (63. Luib), Hafkesbrink, Purrucker (87. Haufe), Dierichen (84. Beyer)

Tore: 0:1 Stefan Raßmann (22.), 0:2 Martin Dierichen (45.+1), 0:3 Carlo Purrucker (87.), 0:4 Jamie-Lee Sven Haufe (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Jens Rosenbaum; Zuschauer: 105