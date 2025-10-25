Fußball-Verbandsliga: An diesem Samstag hat der Haldensleber SC auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den VfB 1906 Sangerhausen unterlag das Team von Tom Krüger mit 1:5 (0:2).

Haldensleben/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf um Tom Krüger hat am Samstag vor 58 Zuschauern im Waldstadion ganze fünf Tore kassiert. Das Spiel endete 1:5 (0:2).

Gabriel Edgar Schneider (VfB 1906 Sangerhausen) netzte 21 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Schneider den Ball ins Netz.

Haldensleber SC liegt 0:2 im Rückstand – Minute 44

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Danny Schulz konnte in Minute 53 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den Haldensleber SC. In Minute 63 gelang es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Haldensleber zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Kevin Husung traf für Sangerhausen in Minute 72. Spielstand 4:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Kevin-Eugenio Schäffner den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 erweiterte (84.). Damit war der Triumph der Sangerhäuser entschieden. Die Haldensleber sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – VfB 1906 Sangerhausen

Haldensleber SC: Switala – Hartmann, Al Samour (63. Wille), Schunaew, Hüttl, Stadler, Boege, Zimmermann (46. Sengewald), Hevekerl, Mäde (60. Krüger), Thieke (54. Hebekerl)

VfB 1906 Sangerhausen: Bemmann – Hildebrandt, Schneider, Sonnenberg, Scholz, Kern (87. Bärwolf), Schulz (67. Stöhr), Olbricht (67. Husung), Weick, Worch (85. Reiber), Schäffner

Tore: 0:1 Gabriel Edgar Schneider (21.), 0:2 Gabriel Edgar Schneider (44.), 0:3 Danny Schulz (53.), 1:3 Denny Hevekerl (63.), 1:4 Kevin Husung (72.), 1:5 Kevin-Eugenio Schäffner (84.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Alexander Lück, Marco Uhlmann; Zuschauer: 58