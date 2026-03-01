Fußball-Verbandsliga: Am vergangenen Sonntag war der VfB Merseburg gegenüber dem FSV Barleben 1911 e. V. machtlos und wurde 1:3 (0:2) besiegt.

Merseburg/MTU. Das Match zwischen Merseburg und Barleben ist mit einer deutlichen 1:3 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Es waren bereits 28 Minuten des Spiels vergangen, als Niklas Eichholz für Barleben traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Barleber legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Steve Röhl der Torschütze (41.).

VfB Merseburg liegt 0:2 im Rückstand – Minute 41

Es sah nicht gut aus für Merseburg. Aber dann musste der FSV Barleben 1911 e. V. auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tim Knerler nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Niclas Taubert ersetzte Maso Erovic und Lauris Voigt kam rein für Alexander Friedrich. Auf der Gastseite sprangen Patrick Hauer für Steve Röhl und Lukas Koch für Lukas Magnus ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Lukas Koch den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:3 ausbaute (87.). Damit war der Triumph der Barleber gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – FSV Barleben 1911 e. V.

VfB Merseburg: Przigode – Korngiebel, Hillemann, Mittler, Kothe, Bierschenk, Erovic (60. Taubert), Friedrich (65. Voigt), Knerler, J. L. Wagner (88. Arndt), D. Wagner

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Jespersen, Duda, Von Der Gönne (46. Wasylyk), Gruner, Hauer, Röhl (66. Hauer), Eichholz, Magnus (82. Koch), Pung (46. Lohse), Klajdi (88. Potyka)

Tore: 0:1 Niklas Eichholz (28.), 0:2 Steve Röhl (41.), 1:2 Tim Knerler (49.), 1:3 Lukas Koch (87.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Lutz Marschhausen, Kilian Kunert; Zuschauer: 134