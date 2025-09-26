Fußball-Verbandsliga: Der Heimvorteil half dem VfB 1906 Sangerhausen am Freitag nicht, als er sich vor 83 Fans mit 1:4 (0:2) gegen den VfB Merseburg geschlagen geben musste.

Sangerhausen/MTU. Das Spiel zwischen Sangerhausen und Merseburg ist mit einer deutlichen 1:4 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Gleich nach Spielstart schoss Danny Wagner das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (7.). Die Merseburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 29 wurde das zweite Tor durch Tim Knerler erzielt.

VfB 1906 Sangerhausen sieht sich 0:2 im Rückstand – 29. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tobias Berndt traf in Minute 67 und Josua Felipe Frühauf in Minute 70. Spielstand 4:0 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Kevin-Eugenio Schäffner (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Sangerhausen erzielen (89.).

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – VfB Merseburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schäffner, Olbricht (73. Schütz), Gängel, Scholz, Sonnenberg, Hennig (59. Lange), Bärwolf, Schulz (78. Bühling), Worch, Schneider (73. Halle)

VfB Merseburg: Przigode – Wagner, Bierschenk, Knerler (46. Dähne), Berndt, Nicodemus, Frühauf, Taubert, Erovic, Wagner, Korngiebel

Tore: 0:1 Danny Wagner (7.), 0:2 Tim Knerler (29.), 0:3 Tobias Berndt (67.), 0:4 Josua Felipe Frühauf (70.), 1:4 Kevin-Eugenio Schäffner (89.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Andreas Pak, Marco Uhlmann; Zuschauer: 83