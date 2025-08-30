Fußball-Verbandsliga: Am vergangenen Samstag war der SV 1890 Westerhausen gegenüber dem SV Eintracht Emseloh machtlos und wurde 1:4 (1:1) besiegt.

Thale/MTU. Die Begegnung zwischen dem SV 1890 Westerhausen und dem SV Eintracht Emseloh hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten aus Emseloh auf und entschieden das Match am Ende mit 1:4 (1:1) für sich.

Pranav Girish Kale (SV 1890 Westerhausen) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 36, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV 1890 Westerhausen kassierte einmal Gelb (42.). Die Westerhausener konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Jihad Tarek Aljindo der Torschütze (43.).

SV 1890 Westerhausen und SV Eintracht Emseloh – 1:1 in Minute 43

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Emselohs Philipp Stache konnte seinem Team in Minute 49 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Westerhausen. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 16 (76.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Emseloh.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Schon zwei Spielminuten später konnte Stache (Emseloh) den Ball erneut über die Linie bringen (78.). Mit 4:1 gingen die Emseloher als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SV Eintracht Emseloh

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Lehmann, Kale, Dantas Caldas, Stridde, Eckert (54. Masaka), Masur, Rodrigues Lima Filho (54. Weickert), Gönülcan (73. Brahmann), Gomes Paranagua, Miranda Conceicao (74. Rojas Peredes)

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Mukhoid, Vrba (60. Petrai), Bozhok, Stache (83. Citaku), Polívka, Shevtsov, Schüt (80. Heimur), Aljindo, Cibulka, Aljindo

Tore: 1:0 Pranav Girish Kale (36.), 1:1 Jihad Tarek Aljindo (43.), 1:2 Philipp Stache (49.), 1:3 Philipp Stache (76.), 1:4 Philipp Stache (78.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Marcel Meier, Henry Schmidt; Zuschauer: 87