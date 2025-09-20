Fußball-Verbandsliga: Am vergangenen Samstag war der SSV Havelwinkel Warnau gegenüber dem SSC Weißenfels machtlos und wurde 1:3 (0:1) besiegt.

Havelberg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Steffen Lenz. Der Trainer von Havelwinkel Warnau musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (0:1)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Tim Lehmann (SSC Weißenfels) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Havelwinkel Warnau musste einmal Gelb hinnehmen (71.). Das zweite Tor konnten die Weißenfelser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Carlo Purrucker den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2.

SSV Havelwinkel Warnau hinkt 0:2 hinterher – 77. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SSC Weißenfels musste jetzt zweimal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 86: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Purrucker ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

In der Nachspielzeit nutzte der SSV Havelwinkel Warnau doch noch die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Claas Albrecht (Havelwinkel Warnau) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Havelwinkel Warnau erzielen (90.+2). Die Havelberger sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SSC Weißenfels

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Hilgenfeld (72. Bradburn), Otto (46. Albrecht), Heinrich, Schulz, Paege (67. Kniestedt), Hutyra (78. Winning), Cembala (72. Bäther), Neumann, Büchner, Bauer

SSC Weißenfels: Lohmann – Raßmann, Koch, Seemann (56. Hafkesbrink), Dierichen, Zozulia (81. Schneider), Lehmann (71. Luib), Koch (85. Necke), Zerbe, Puphal, Purrucker

Tore: 0:1 Tim Lehmann (31.), 0:2 Carlo Purrucker (77.), 0:3 Carlo Purrucker (86.), 1:3 Claas Albrecht (90.+2); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Laurenz Werner, Tobias Menzel; Zuschauer: 163