Fußball-Verbandsliga: An diesem Wochenende hat der Haldensleber SC im eigenen Stadion eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den VfB 1906 Sangerhausen unterlag das Team von Tom Krüger mit 1:5 (0:2).

Haldensleben/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team von Tom Krüger hat am Samstag vor 58 Zuschauern im Waldstadion ganze fünf Tore kassiert. Die Partie endete 1:5 (0:2).

Nach nur 21 Minuten schoss Gabriel Edgar Schneider das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Sangerhäuser waren aber noch nicht fertig: Eine Minute vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Schneider.

Minute 44: Haldensleber SC 0:2 im Hintertreffen

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Danny Schulz konnte in Minute 53 einnetzen. Es lief nicht gut für den Haldensleber SC. In Minute 63 gelang es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Haldensleber zu bewahren, das Spiel war jedoch verloren. Kevin Husung traf für Sangerhausen in Minute 72. Spielstand 4:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Kevin-Eugenio Schäffner (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (84.). Mit 5:1 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger. Die Haldensleber sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – VfB 1906 Sangerhausen

Haldensleber SC: Switala – Hüttl, Stadler, Thieke (54. Hebekerl), Zimmermann (46. Sengewald), Mäde (60. Krüger), Hartmann, Hevekerl, Schunaew, Boege, Al Samour (63. Wille)

VfB 1906 Sangerhausen: Bemmann – Schäffner, Scholz, Weick, Worch (85. Reiber), Hildebrandt, Schneider, Olbricht (67. Husung), Schulz (67. Stöhr), Kern (87. Bärwolf), Sonnenberg

Tore: 0:1 Gabriel Edgar Schneider (21.), 0:2 Gabriel Edgar Schneider (44.), 0:3 Danny Schulz (53.), 1:3 Denny Hevekerl (63.), 1:4 Kevin Husung (72.), 1:5 Kevin-Eugenio Schäffner (84.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Alexander Lück, Marco Uhlmann; Zuschauer: 58