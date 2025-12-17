Fußball-Verbandsliga: An diesem Wochenende hat der VfB 1906 Sangerhausen im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den SSC Weißenfels unterlag das Team von Stefan Kuhnert mit 0:4 (0:2).

Sangerhausen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Stefan Kuhnert. Der Trainer von Sangerhausen musste seine Mannschaft bei einer 0:4 (0:2)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Stefan Raßmann (SSC Weißenfels) netzte 22 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielt werden: Diesmal setzte Martin Dierichen den Ball ins Netz.

46. Minute: VfB 1906 Sangerhausen mit 0:2 im Rückstand

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Minute 87: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Carlo Purrucker ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

Nur kurz darauf gelang es Jamie-Lee Sven Haufe, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:4 auszubauen (90.). Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SSC Weißenfels

VfB 1906 Sangerhausen: Bemmann – Reiber, Schulz (74. Bühling), Kern, Weick, Hildebrandt, J. Stöhr (46. Lange), Schneider, F. Stöhr, Husung, Schäffner

SSC Weißenfels: Lohmann – Hafkesbrink, Zerbe, Dierichen (84. Beyer), Raßmann, Puphal, Zozulia (63. Luib), Schumann, Löser (84. Necke), Koch (80. Schneider), Purrucker (87. Haufe)

Tore: 0:1 Stefan Raßmann (22.), 0:2 Martin Dierichen (45.+1), 0:3 Carlo Purrucker (87.), 0:4 Jamie-Lee Sven Haufe (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Jens Rosenbaum; Zuschauer: 105