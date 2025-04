In der Fußball-Verbandsliga kassierte der Haldensleber SC am Wochenende eine üble Pleite gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen und ging 1:7 (0:4) vom Platz.

Haldensleben/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team von Stephan Kobert hat am Donnerstag vor 75 Zuschauern im Waldstadion ganze sieben Treffer kassiert. Das Spiel endete 1:7 (0:4).

Illia Hlynianyi traf für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen in Spielminute 16 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Hlynianyi den Ball ins Netz.

Haldensleber SC sieht sich 0:2 im Rückstand – 35. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Sebastian Schröder musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Hlynianyi konnte in Minute 37 erneut einnetzen, Krüger in Minute 44, HlynianyiHlynianyi legte in Minute 54 nach und Von Ameln traf in Minute 54. Es sah nicht gut aus für den Haldensleber SC. In Minute 74 schaffte es Spieler Nummer 15 noch, die Ehre der Haldensleber zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 6:1 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.04.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 27

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Viacheslav Biriuk, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:7 zu festigen (89.). Die Haldensleber sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

Haldensleber SC: Schröder – Mäde (46. Hartmann), Willms (77. Krüger), Zimmermann, Thieke, Von Ameln, Ebel, Becker (46. Hüttl), Hevekerl (61. Winkelmann), Bögelsack (72. Prokop), Schunaew

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Bark (67. Krogmann), Krüger, Krüger, Bauer, Hlynianyi (67. Savrii), Hoffmann, Weimann, Günther (61. Schlegel), Ehrhardt (61. Biriuk), Hadaschik (74. Elflein)

Tore: 0:1 Illia Hlynianyi (16.), 0:2 Illia Hlynianyi (35.), 0:3 Illia Hlynianyi (37.), 0:4 Illia Hlynianyi (44.), 0:5 Til Nicholas Krüger (54.), 0:6 Illia Hlynianyi (67.), 1:6 Lucas Von Ameln (74.), 1:7 Viacheslav Biriuk (89.); Zuschauer: 75