Fußball-Verbandsliga: Am Samstag war der FSV Barleben 1911 gegenüber dem SSV 80 Gardelegen machtlos und wurde 1:3 (0:2) besiegt.

Barleben/MTU. Vor 100 Zuschauern hat sich das Team von Max Schönijahn mit 1:3 (0:2) gegen Gardelegen eine Niederlage eingestehen müssen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Andreas Kulina, als David Scheinert für Gardelegen traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 36 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Fabian Beck (40.) erzielt wurde.

40. Minute: FSV Barleben 1911 0:2 im Hintertreffen

Der Siegeszug der Gardelegener brach nicht ab. Minute 48: Gardelegen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Steven Beck ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 25

Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es Sean Niklas Priese, den Ball ins Netz zu befördern und den Barlebern noch ein Tor zu bescheren (85.). In Spielminute 91 handelte sich der SSV 80 Gardelegen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – SSV 80 Gardelegen

FSV Barleben 1911: Oldenburg – Hamidovic, Magnus (46. Kröger), Priese, Duda, M. Hauer, Göres, Schlitte (81. Instenberg), Fröhlich (72. Koch), Schäfer (46. P. Hauer), Gruner (60. Wasylyk)

SSV 80 Gardelegen: Schöne – Scheinert (89. Osmers), Gille, Berezovskyi (80. Ben Ali), Haak, Kohlhas, Fehse, Helmuth (90. Hasanov), Beck, Beck, Scheinert (88. Melek)

Tore: 0:1 David Scheinert (36.), 0:2 Fabian Beck (40.), 0:3 Steven Beck (48.), 1:3 Sean Niklas Priese (85.); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Stefan Cordes, Justin Geese; Zuschauer: 100