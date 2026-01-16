Der FSV Barleben 1911 e. V. errang am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 61 Fußballfans einen klaren 4:1 (2:0)-Sieg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim.

Barleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Barleber setzten sich souverän mit 4:1 (2:0) gegen die Gäste aus Thalheim durch.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Barleber (23., 25.). Palle Jespersen (FSV Barleben 1911 e. V.) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Barleber legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Valentin Pung der Torschütze (38.).

FSV Barleben 1911 e. V. liegt in Minute 38 2:0 vorn

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Jespersen konnte in Minute 56 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für die SG Rot-Weiß Thalheim. In Minute 66 gelang es Spieler Nummer 10 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 3:1 für den FSV Barleben 1911 e. V..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Jamil Pepito Zander, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 auszubauen (75.). Der FSV Barleben 1911 e. V. sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SG Rot-Weiß Thalheim

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – M. Hauer, Lohse, Eichholz (73. Fröhlich), Duda, Laabs, Pung (51. Priese), Wasylyk (80. Schäfer), Röhl (46. P. Hauer), Zander, Jespersen (66. Magnus)

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Schinkel, Hoffmann, Schmökel (71. Zawada), Kuras, Zahrt (46. Ndour), Sonco, Prielipp, May, Kunyk, Wróblewski (79. Henze)

Tore: 1:0 Palle Jespersen (26.), 2:0 Valentin Pung (38.), 3:0 Palle Jespersen (56.), 3:1 Maurice May (66.), 4:1 Jamil Pepito Zander (75.); Zuschauer: 61