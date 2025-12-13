Am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der FSV Barleben 1911 e. V. vor 57 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SSV Havelwinkel Warnau freuen.

Barleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 57 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Barleber setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Havelwinkel Warnau durch.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Max Schönijahn vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Valentin Pung das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (36.). Die Barleber legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Lukas Magnus der Torschütze (67.).

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

Nur kurz darauf gelang es Bastian Schäfer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (70.). In Spielminute 72 handelte sich der FSV Barleben 1911 e. V. noch eine Gelbe Karte ein. Die Barleber sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SSV Havelwinkel Warnau

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Magnus (74. Kröger), Priese, Zander, Von Der Gönne, Duda (70. Lohse), Jespersen (62. Schäfer), Wasylyk (81. Instenberg), Gruner, Pung (62. Laabs), Hauer

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Kniestedt, Fringel (42. Bauer), Heinrich, Hilgenfeld (74. Brömme), Neumann, Bradburn (83. Hain), Bäther (70. Winning), Büchner, Hutyra, Albrecht (46. Schulz)

Tore: 1:0 Valentin Pung (36.), 2:0 Lukas Magnus (67.), 3:0 Bastian Schäfer (70.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Justin Ermisch, Nico Küstner; Zuschauer: 57