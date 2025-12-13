Am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der FSV Barleben 1911 e. V. vor 57 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den SSV Havelwinkel Warnau freuen.

Barleben/MTU. Die 57 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Barleber besiegten das Team aus Havelwinkel Warnau mit 3:0 (1:0) souverän.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Max Schönijahn am Ende der ersten Halbzeit, als Valentin Pung für Barleben traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 36 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor konnten die Barleber in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Lukas Magnus den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

Minute 67: FSV Barleben 1911 e. V. baut Führung auf 2:0 aus

Bereits drei Spielminuten darauf konnte Bastian Schäfer (Barleben) den Ball über die Linie bringen (70.). Mit 3:0 gingen die Barleber als Sieger vom Platz. In Spielminute 72 handelte sich der FSV Barleben 1911 e. V. noch eine Gelbe Karte ein. Der FSV Barleben 1911 e. V. sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SSV Havelwinkel Warnau

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Duda (70. Lohse), Wasylyk (81. Instenberg), Jespersen (62. Schäfer), Zander, Magnus (74. Kröger), Pung (62. Laabs), Gruner, Von Der Gönne, Hauer, Priese

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Bäther (70. Winning), Hilgenfeld (74. Brömme), Bradburn (83. Hain), Neumann, Büchner, Fringel (42. Bauer), Kniestedt, Hutyra, Heinrich, Albrecht (46. Schulz)

Tore: 1:0 Valentin Pung (36.), 2:0 Lukas Magnus (67.), 3:0 Bastian Schäfer (70.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Justin Ermisch, Nico Küstner; Zuschauer: 57