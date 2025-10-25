Der FSV Barleben 1911 e. V. sicherte sich am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den SSC Weißenfels.

Barleben/MTU. Die 73 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Barleber schlugen das Team aus Weißenfels mit 2:1 (2:0) knapp.

Palle Jespersen (FSV Barleben 1911 e. V.) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Marcel Hauer (43.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

FSV Barleben 1911 e. V. in Minute 43 2:0 in Führung

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Carlo Purrucker (Weißenfels) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Weißenfels erzielen (90.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FSV Barleben 1911 e. V. wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SSC Weißenfels

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Zander, Röhl, P. Hauer (68. Klajdi), Fröhlich (90. L. Koch), Pung, Laabs (90. E. L. Koch), Wasylyk, M. Hauer (74. Lohse), Gruner, Jespersen (90. Schäfer)

SSC Weißenfels: Lohmann – Schneider (46. Luib), Zerbe, Dierichen, Purrucker, Schumann, Löser (68. Hafkesbrink), Koch, Puphal, Raßmann (86. Necke), Zozulia (78. Olajide)

Tore: 1:0 Palle Jespersen (30.), 2:0 Marcel Hauer (43.), 2:1 Carlo Purrucker (90.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Moritz Winter, Stefan Schmuck; Zuschauer: 73