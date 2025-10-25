Der FSV Barleben 1911 e. V. sicherte sich am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den SSC Weißenfels.

Barleben/MTU. Die 73 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Barleber schlugen die Gäste aus Weißenfels mit 2:1 (2:0) knapp.

Es waren schon 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Palle Jespersen für Barleben traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Marcel Hauer (43.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

43. Minute: FSV Barleben 1911 e. V. baut Führung auf 2:0 aus

In der allerletzten Minute konnte Carlo Purrucker (Weißenfels) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Weißenfels erzielen (90.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FSV Barleben 1911 e. V. wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SSC Weißenfels

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Jespersen (90. Schäfer), Wasylyk, Zander, Fröhlich (90. L. Koch), Pung, Röhl, Gruner, M. Hauer (74. Lohse), Laabs (90. E. L. Koch), P. Hauer (68. Klajdi)

SSC Weißenfels: Lohmann – Zerbe, Koch, Schneider (46. Luib), Puphal, Raßmann (86. Necke), Zozulia (78. Olajide), Schumann, Purrucker, Löser (68. Hafkesbrink), Dierichen

Tore: 1:0 Palle Jespersen (30.), 2:0 Marcel Hauer (43.), 2:1 Carlo Purrucker (90.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Moritz Winter, Stefan Schmuck; Zuschauer: 73