Einen 2:1 (2:0)-Heimerfolg gegen den SSC Weißenfels heimste der FSV Barleben 1911 e. V. am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Barleben/MTU. Die 73 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Barleber schlugen die Gäste aus Weißenfels mit 2:1 (2:0) knapp.

Es waren bereits 30 Minuten des Spiels vergangen, als Palle Jespersen für Barleben traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Marcel Hauer den Ball ins Netz (43.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

FSV Barleben 1911 e. V. in Minute 43 2:0 in Führung

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Carlo Purrucker den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Weißenfels erlangte (90.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FSV Barleben 1911 e. V. wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SSC Weißenfels

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Zander, Laabs (90. E. L. Koch), Jespersen (90. Schäfer), Wasylyk, P. Hauer (68. Klajdi), Pung, Röhl, M. Hauer (74. Lohse), Gruner, Fröhlich (90. L. Koch)

SSC Weißenfels: Lohmann – Raßmann (86. Necke), Puphal, Schumann, Löser (68. Hafkesbrink), Koch, Purrucker, Schneider (46. Luib), Dierichen, Zerbe, Zozulia (78. Olajide)

Tore: 1:0 Palle Jespersen (30.), 2:0 Marcel Hauer (43.), 2:1 Carlo Purrucker (90.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Moritz Winter, Stefan Schmuck; Zuschauer: 73