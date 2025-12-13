Am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der FSV Barleben 1911 e. V. vor 57 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den SSV Havelwinkel Warnau freuen.

Barleben/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz- Platz 2 ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Barleber gewannen souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Havelwinkel Warnau.

Valentin Pung (FSV Barleben 1911 e. V.) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 36, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Barleber legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Lukas Magnus der Torschütze (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

Minute 67: FSV Barleben 1911 e. V. liegt mit 2:0 vorne

Schon drei Minuten darauf konnte Bastian Schäfer (Barleben) den Ball über die Linie bringen (70.). Mit 3:0 gingen die Barleber als Sieger vom Platz. In Spielminute 72 handelte sich der FSV Barleben 1911 e. V. noch eine Gelbe Karte ein. Die Barleber haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SSV Havelwinkel Warnau

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Wasylyk (81. Instenberg), Gruner, Zander, Hauer, Pung (62. Laabs), Priese, Jespersen (62. Schäfer), Duda (70. Lohse), Von Der Gönne, Magnus (74. Kröger)

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Kniestedt, Albrecht (46. Schulz), Bäther (70. Winning), Büchner, Hutyra, Fringel (42. Bauer), Bradburn (83. Hain), Hilgenfeld (74. Brömme), Heinrich, Neumann

Tore: 1:0 Valentin Pung (36.), 2:0 Lukas Magnus (67.), 3:0 Bastian Schäfer (70.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Justin Ermisch, Nico Küstner; Zuschauer: 57