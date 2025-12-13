Dem FSV Barleben 1911 e. V. gelang es am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SSV Havelwinkel Warnau mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 57 Zuschauer waren live dabei.

Barleben/MTU. Die 57 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Barleber besiegten die Gäste aus Havelwinkel Warnau mit 3:0 (1:0) souverän.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Max Schönijahn vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Valentin Pung das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (36.). Die Barleber legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Lukas Magnus der Torschütze (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

FSV Barleben 1911 e. V. führt nach 67 Minuten 2:0

Bereits drei Minuten darauf konnte Bastian Schäfer (Barleben) den Ball über die Linie bringen (70.). Mit 3:0 gingen die Barleber als Sieger vom Platz. In Spielminute 72 handelte sich der FSV Barleben 1911 e. V. noch eine Gelbe Karte ein. Der FSV Barleben 1911 e. V. hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SSV Havelwinkel Warnau

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Von Der Gönne, Pung (62. Laabs), Gruner, Magnus (74. Kröger), Zander, Wasylyk (81. Instenberg), Jespersen (62. Schäfer), Hauer, Duda (70. Lohse), Priese

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Hilgenfeld (74. Brömme), Bradburn (83. Hain), Heinrich, Albrecht (46. Schulz), Bäther (70. Winning), Neumann, Hutyra, Büchner, Fringel (42. Bauer), Kniestedt

Tore: 1:0 Valentin Pung (36.), 2:0 Lukas Magnus (67.), 3:0 Bastian Schäfer (70.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Justin Ermisch, Nico Küstner; Zuschauer: 57