Der FSV Barleben 1911 e. V. erzielte am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 57 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SSV Havelwinkel Warnau.

Barleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 57 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Barleber setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Havelwinkel Warnau durch.

Valentin Pung (FSV Barleben 1911 e. V.) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 36, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Barleben noch einen drauf: In Minute 67 wurde ein weiteres Tor durch Lukas Magnus erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

67. Minute: FSV Barleben 1911 e. V. mit 2:0 Vorsprung

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Bastian Schäfer den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (70.). Damit war der Erfolg der Barleber entschieden. In Spielminute 72 handelte sich der FSV Barleben 1911 e. V. noch eine Gelbe Karte ein. Der FSV Barleben 1911 e. V. hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SSV Havelwinkel Warnau

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Wasylyk (81. Instenberg), Gruner, Zander, Jespersen (62. Schäfer), Magnus (74. Kröger), Priese, Hauer, Duda (70. Lohse), Pung (62. Laabs), Von Der Gönne

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Neumann, Albrecht (46. Schulz), Büchner, Bäther (70. Winning), Hutyra, Fringel (42. Bauer), Kniestedt, Heinrich, Bradburn (83. Hain), Hilgenfeld (74. Brömme)

Tore: 1:0 Valentin Pung (36.), 2:0 Lukas Magnus (67.), 3:0 Bastian Schäfer (70.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Justin Ermisch, Nico Küstner; Zuschauer: 57