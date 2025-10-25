Der FSV Barleben 1911 e. V. sicherte sich am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den SSC Weißenfels.

Barleben/MTU. Die 73 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Barleber schlugen die Gäste aus Weißenfels mit 2:1 (2:0) knapp.

Es waren schon 30 Minuten des Spiels vergangen, als Palle Jespersen für Barleben traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Barleber legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Marcel Hauer der Torschütze (43.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

FSV Barleben 1911 e. V. führt nach 43 Minuten 2:0

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Carlo Purrucker den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für das Team aus Weißenfels erlangte (90.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FSV Barleben 1911 e. V. wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SSC Weißenfels

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Jespersen (90. Schäfer), P. Hauer (68. Klajdi), Zander, Fröhlich (90. L. Koch), Gruner, Pung, Wasylyk, Röhl, Laabs (90. E. L. Koch), M. Hauer (74. Lohse)

SSC Weißenfels: Lohmann – Raßmann (86. Necke), Schneider (46. Luib), Zerbe, Löser (68. Hafkesbrink), Puphal, Dierichen, Zozulia (78. Olajide), Schumann, Purrucker, Koch

Tore: 1:0 Palle Jespersen (30.), 2:0 Marcel Hauer (43.), 2:1 Carlo Purrucker (90.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Moritz Winter, Stefan Schmuck; Zuschauer: 73