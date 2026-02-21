Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den BSV Halle-Ammendorf heimste der FSV Barleben 1911 e. V. am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Barleben/MTU. Auf dem Sportplatz- Platz 2 haben 72 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem FSV Barleben 1911 e. V. und dem BSV Halle-Ammendorf verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zückte eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Barleber (46., 77.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht gelingen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Barleben. Sieben Minuten vor Schluss brachte Steve Röhl den Gastgeber in Führung (83.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – BSV Halle-Ammendorf

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Von Der Gönne (75. Fröhlich), Eichholz, Duda, M. Hauer, Röhl (90. P. Hauer), Gruner, Laabs (52. Pung), Magnus (57. Schäfer), Jespersen, Klajdi (65. Lohse)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Pannier, Schmitz, Meyer (84. Klein), Kunze (36. Niesel), Dabel, Hotopp, Winkler, Englich, Kowalski (80. Agwu), Hoffmann

Tore: 1:0 Steve Röhl (83.); Zuschauer: 72