Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem SV Blau-Weiß Dölau ein 2:1 (2:0)-Heimsieg über den FSV Barleben 1911 e. V..

Halle/MTU. Die 60 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Barleben mit 2:1 (2:0) knapp.

Es waren bereits 35 Minuten des Spiels vergangen, als David Gros für Dölau traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Arne Hensen (39.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Minute 39: SV Blau-Weiß Dölau baut Führung auf 2:0 aus

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Toni Wasylyk den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Barleben erlangte (75.). Die Hallenser haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – FSV Barleben 1911 e. V.

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Redmann (79. Pultke), Giese, Kreideweiß (90. Geyer), Hensen, Köhler, Prinzler, Lippoldt (56. Rappsilber), Gros, Haensch (72. Grüneberg), Groß

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Jespersen, Fröhlich, Hauer, Zander, Eichholz (65. Potyka), Wasylyk, Duda (77. Schäfer), Pung (72. Laabs), Röhl (72. Magnus), Priese (46. Gruner)

Tore: 1:0 David Gros (35.), 2:0 Arne Hensen (39.), 2:1 Toni Wasylyk (75.); Zuschauer: 60