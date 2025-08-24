Einen 3:2 (0:0)-Heimsieg gegen den Haldensleber SC heimste der SSV Havelwinkel Warnau am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Havelberg/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der SSV Havelwinkel Warnau und der Haldensleber SC am Sonntag 3:2 (0:0) getrennt.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Tom Krüger, als Kenneth Hebekerl für Haldensleber traf und in Spielminute 75 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Finn Knuth den Ball ins Netz (82.).

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Jeffrey Kniestedt/Havelwinkel Warnau (90.+3.), gefolgt von Max Stadler (Haldensleber SC) in Minute 90.+6. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Nach wenigen Momenten gelang es Max Stadler, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (90.+6). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Havelberger sind dennoch auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – Haldensleber SC

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Winning, Neumann (65. Knuth), Hilgenfeld, Bradburn (81. Kniestedt), Büchner, Heinrich, Cembala, Krause, Hutyra (89. Brömme), Schulz

Haldensleber SC: Switala – Von Ameln (90. Bögelsack), Bögelsack (74. Hebekerl), Ebel, Sengewald, Ebel (62. Wille), Mäde, Schunaew (60. Zimmermann), Thieke, Stadler, Hevekerl (61. Bogdiazh)

Tore: 0:1 Kenneth Hebekerl (75.), 1:1 Finn Knuth (82.), 2:1 Jeffrey Kniestedt (90.+3), 2:2 Max Stadler (90.+6), 3:2 Jeffrey Kniestedt (90.+7); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Nils Pilz, Daniel Feist; Zuschauer: 212