Einen 2:1 (2:0)-Heimerfolg gegen den SSC Weißenfels heimste der FSV Barleben 1911 e. V. am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Barleben/MTU. Die 73 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Barleber schlugen die Gäste aus Weißenfels mit 2:1 (2:0) knapp.

Palle Jespersen (FSV Barleben 1911 e. V.) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Marcel Hauer (43.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

FSV Barleben 1911 e. V. führt nach 43 Minuten 2:0

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Carlo Purrucker den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Weißenfels erlangte (90.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FSV Barleben 1911 e. V. wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SSC Weißenfels

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Fröhlich (90. L. Koch), Laabs (90. E. L. Koch), Jespersen (90. Schäfer), Zander, Gruner, Röhl, M. Hauer (74. Lohse), Pung, P. Hauer (68. Klajdi), Wasylyk

SSC Weißenfels: Lohmann – Schneider (46. Luib), Zerbe, Löser (68. Hafkesbrink), Raßmann (86. Necke), Purrucker, Schumann, Dierichen, Puphal, Koch, Zozulia (78. Olajide)

Tore: 1:0 Palle Jespersen (30.), 2:0 Marcel Hauer (43.), 2:1 Carlo Purrucker (90.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Moritz Winter, Stefan Schmuck; Zuschauer: 73