Ergebnis 12. Spieltag Enger Erfolg: SV Fortuna Magdeburg gewinnt 2:1 gegen SV Dessau 05
Am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang der SV Fortuna Magdeburg ein 2:1 (0:1)-Triumph über den SV Dessau 05.
Magdeburg/MTU. 2:1 (0:1) lautet das Endergebnis des Matches zwischen der SV Fortuna Magdeburg und SV Dessau 05. 48 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Stadion Schöppensteg Platz2.
Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Gäste (61.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 15.30 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 12
Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV Dessau 05
SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Kauka (64. Thon), Riemann, Ehrenberg (67. Gerwien), Karow, Sturm, Domitz (84. Valle Pousa), Weidemeier (73. Halilaj), Rudolph, Lange, Maarouf (67. Rexhepi)
SV Dessau 05: Becker – Barabasch, Biriuk, Von Zansen, Pälchen, Erdmann, Werthmann (58. Lübke), Baumgart, Pratsch, Schultz (39. Schmitkamp), Zoblofsky
; Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Marcus Peter, Maik Luca Gawantka; Zuschauer: 48