Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem SV Blau-Weiß Dölau ein 2:1 (2:0)-Triumph über den FSV Barleben 1911 e. V..

Halle/MTU. Die 60 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Barleben mit 2:1 (2:0) knapp.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss David Gros das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Arne Hensen den Ball ins Netz (39.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

SV Blau-Weiß Dölau in Minute 39 2:0 in Führung

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Toni Wasylyk, den Ball ins Netz zu befördern und den Barlebern noch ein Tor zu verschaffen (75.). Die Hallenser sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – FSV Barleben 1911 e. V.

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Köhler, Kreideweiß (90. Geyer), Groß, Prinzler, Gros, Lippoldt (56. Rappsilber), Haensch (72. Grüneberg), Giese, Hensen, Redmann (79. Pultke)

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Wasylyk, Duda (77. Schäfer), Fröhlich, Eichholz (65. Potyka), Pung (72. Laabs), Zander, Hauer, Jespersen, Röhl (72. Magnus), Priese (46. Gruner)

Tore: 1:0 David Gros (35.), 2:0 Arne Hensen (39.), 2:1 Toni Wasylyk (75.); Zuschauer: 60