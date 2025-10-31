Am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem SSC Weißenfels ein 3:2 (3:2)-Heimsieg über den Haldensleber SC.

Weißenfels/MTU. Der SSC Weißenfels und der Haldensleber SC haben sich am Freitag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (3:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Carlo Purrucker für Weißenfels traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Leonard Grabenberg (2.) erzielt wurde.

2. Minute SSC Weißenfels und Haldensleber SC im Gleichstand – 1:1

Tor Nummer drei schoss Purrucker für Weißenfels (14.). Die Partie blieb spannend. Rick Bögelsack (Haldensleber) traf in Minute 21. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Halbzeitpause. Drei Minuten nach Anpfiff gelang es Jonas Schumann, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Weißenfelser Mannschaft den Sieg zu verschaffen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – Haldensleber SC

SSC Weißenfels: Lohmann – Puphal, Purrucker (79. Olajide), Hafkesbrink (75. Schneider), Dierichen, Zerbe, P. Koch, T. Koch, Schumann (46. Necke), Luib, Raßmann (86. Löser)

Haldensleber SC: Switala – Thieke (77. Neumann), Mäde (72. Boege), Schunaew, Bögelsack, Ebel, Hüttl, Ebel, Grabenberg (67. Hebekerl), Hartmann (46. Bögelsack), Hevekerl (77. Wille)

Tore: 1:0 Carlo Purrucker (1.), 1:1 Leonard Grabenberg (2.), 2:1 Carlo Purrucker (14.), 2:2 Rick Bögelsack (21.), 3:2 Jonas Schumann (45.+3); Zuschauer: 129