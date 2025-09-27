Der SSC Weißenfels sicherte sich am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den BSV Halle-Ammendorf.

Weißenfels/MTU. Die 101 Besucher des Stadtstadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten das Team aus Halle-Ammendorf mit 2:1 (2:0) knapp.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Timm Koch für Weißenfels traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Weißenfelser waren aber noch nicht fertig: In Minute 22 wurde ein weiteres Tor durch Andrii Zozulia erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

SSC Weißenfels mit 2:0 vorne – Minute 22

34 Minuten nach der Pause konnte Pascal Pannier (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Halle-Ammendorf erzielen (79.). Die Weißenfelser haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – BSV Halle-Ammendorf

SSC Weißenfels: Lohmann – Puphal, Zozulia (77. Lehmann), Purrucker (87. Schneider), Raßmann, T. Koch, P. Koch (73. Hafkesbrink), Dierichen (46. Necke), Schumann, Zerbe, Luib (90. Beyer)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schubert (46. Kowalski), Hoffmann, Pannier, Dabel, Kunze, Schöneck (90. Klein), Agwu (65. Piven), Schmitz, Niesel, Winkler (73. Hartmann)

Tore: 1:0 Timm Koch (1.), 2:0 Andrii Zozulia (22.), 2:1 Pascal Pannier (79.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Jonas Marvin Kühn; Zuschauer: 101