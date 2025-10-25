Am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem FSV Barleben 1911 e. V. ein 2:1 (2:0)-Heimsieg über den SSC Weißenfels.

Barleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 73 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Barleber setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Weißenfels durch.

Palle Jespersen (FSV Barleben 1911 e. V.) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Marcel Hauer den Ball ins Netz (43.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

FSV Barleben 1911 e. V. führt in Minute 43 mit 2:0

In der 90. Minute gelang es Carlo Purrucker, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Weißenfelsern noch ein Tor zu verschaffen (90.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FSV Barleben 1911 e. V. wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SSC Weißenfels

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – P. Hauer (68. Klajdi), Laabs (90. E. L. Koch), Fröhlich (90. L. Koch), Jespersen (90. Schäfer), M. Hauer (74. Lohse), Pung, Röhl, Gruner, Wasylyk, Zander

SSC Weißenfels: Lohmann – Schumann, Purrucker, Puphal, Zerbe, Zozulia (78. Olajide), Raßmann (86. Necke), Dierichen, Schneider (46. Luib), Koch, Löser (68. Hafkesbrink)

Tore: 1:0 Palle Jespersen (30.), 2:0 Marcel Hauer (43.), 2:1 Carlo Purrucker (90.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Moritz Winter, Stefan Schmuck; Zuschauer: 73