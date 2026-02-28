Für die SV Fortuna Magdeburg endete der 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:2 (1:1).

Magdeburg/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich die SV Fortuna Magdeburg und der VfB 1906 Sangerhausen am Samstag 1:2 (1:1) getrennt.

Schon kurz nach Spielstart schoss Gustav Gängel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Arne Otto Gerstner den Ball ins Netz (21.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

21. Minute SV Fortuna Magdeburg gleichauf mit VfB 1906 Sangerhausen – 1:1

Das letzte Tor der Partie fiel 13 Minuten nach der Pause, als Kevin Husung den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Sangerhausen sicherte (58.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – VfB 1906 Sangerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Rudolph, Kauka, Gerstner, Domitz (79. Kovkrak), Weidemeier (69. Thon), Valle Pousa (54. Pide), Schüler (46. Ehrenberg), Halilaj, Lange, Karow (46. Sturm)

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Wagenhaus, Weick, Sonnenberg, Schäffner, Hildebrandt, Halle (46. Hennig), Schneider (90. Schulz), Husung, Gängel (76. Stöhr), Kern

Tore: 0:1 Gustav Gängel (7.), 1:1 Arne Otto Gerstner (21.), 1:2 Kevin Husung (58.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Marcel Theumer, Reinhard Franke; Zuschauer: 66