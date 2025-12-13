Kein Punktgewinn für SV Blau-Weiß Dölau: Im eigenen Stadion musste das Team am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 1:2 (0:2) einen Misserfolg gegen die SV Fortuna Magdeburg hinnehmen.

Ali Maarouf (SV Fortuna Magdeburg) netzte 16 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Maarouf den Ball ins Netz.

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

SV Blau-Weiß Dölau gerät 0:2 ins Hintertreffen – 41. Minute

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Justin Kreideweiß, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu verschaffen (75.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Blau-Weiß Dölau wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SV Fortuna Magdeburg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hallenser sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV Fortuna Magdeburg

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Gros, Prinzler, Groß, Köhler, A. Hensen, H. Hensen (61. Redmann), Grüneberg (46. Giese), Pultke (75. Burghardt), Kreideweiß, Lippoldt (46. A. O. Haensch)

SV Fortuna Magdeburg: Watanabe – Rudolph, Riemann (82. Valle Pousa), Thon (82. Flentje), Karow (82. Steinbach), Pide, Lange, Maarouf (86. Kovkrak), Sturm, Weidemeier, Domitz

Tore: 0:1 Ali Maarouf (16.), 0:2 Ali Maarouf (41.), 1:2 Justin Kreideweiß (75.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Daniel König, Philipp Haacke; Zuschauer: 71