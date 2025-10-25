Kein Punktgewinn für SSV Havelwinkel Warnau: Im eigenen Stadion musste das Team am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 1:2 (1:0) einen Misserfolg gegen die SV Fortuna Magdeburg einstecken.

Tom Hilgenfeld traf für den SSV Havelwinkel Warnau in Minute 23 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Havelwinkel Warnau kassierte einmal Gelb (31.). Die SV Fortuna Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Patrick Richter. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Magdeburger revanchieren: In Minute 57 wurde das Gegentor durch Ali Maarouf erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

In Minute 71 fiel der finale Treffer der Partie. 26 Minuten nach der Pause gelang es Dante-Nick Sturm, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Magdeburger zu entscheiden (71.).

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Fortuna Magdeburg

SSV Havelwinkel Warnau: Balzer – Heinrich, Knuth (72. Hain), Hilgenfeld (61. Hutyra), Neumann, Bäther (79. Brömme), Bauer, Bradburn, Büchner, Albrecht, Winning

SV Fortuna Magdeburg: Watanabe – Kauka, Maarouf, Rudolph, Halilaj (89. Thon), Domitz, Kovkrak (65. Karow), Weidemeier, Steinbach (90. Pide), Sturm (82. Riemann), Ehrenberg

Tore: 1:0 Tom Hilgenfeld (23.), 1:1 Ali Maarouf (57.), 1:2 Dante-Nick Sturm (71.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Andreas Pak, Norman Schütze; Zuschauer: 119