Mit einer Niederlage für den SSV Havelwinkel Warnau endete der 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den BSV Halle-Ammendorf mit 0:1 (0:0).

Eine knappe Schlappe steckt SSV Havelwinkel Warnau gegen BSV Halle-Ammendorf ein: 0:1

Havelberg/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SSV Havelwinkel Warnau und BSV Halle-Ammendorf mit einem torarmen 0:1 (0:0). 123 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Warnau live dabei.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es düster aus. Doch dann brachte Pascal Pannier via Strafstoß die Gäste in Führung (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – BSV Halle-Ammendorf

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Heinrich, Neumann, Albrecht, Otto, Büchner, Cembala (46. Hutyra), Hilgenfeld, Winning (46. Bäther), Bradburn (82. Schulz), Hain (46. Bauer)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Piven (61. Kowalski), Meyer (76. Schöneck), Hoffmann, Hotopp, Schubert (75. Englich), Niesel, Dabel, Kunze, Pannier, Winkler (75. Agwu)

Tore: 0:1 Pascal Pannier (67.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Patrick Menz, Mario Jeske; Zuschauer: 123