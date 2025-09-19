Für die SG Rot-Weiß Thalheim endete der 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Blau-Weiß Zorbau mit 1:2 (0:0).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Gastgeber aus Thalheim eine Niederlage gegen den SV Blau-Weiß Zorbau hinnehmen. 1:2 (0:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Pawel Kudyba, als Luca Finn Prielipp für Thalheim traf und in Spielminute 68 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Doch die Zorbauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: Drei Minuten vor Spielende wurde das Gegentor durch Niklas Neuhaus erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

1:1 für SG Rot-Weiß Thalheim und SV Blau-Weiß Zorbau – Minute 87

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Neuhaus, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Zorbauer zu entscheiden (90.+3). Die Gegner vom SV Blau-Weiß Zorbau beendeten die Partie mit einer Roten Karte (95.).

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Blau-Weiß Zorbau

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Wróblewski (59. May), Kuras, Gräbe-Schmelzer (74. Zahrt), Kunyk, Moroz, Schinkel (59. Embalo), Seniura, Schmökel, Sonco (82. Mrozik), Prielipp

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Maier (46. Neuhaus), Seidel, Bondarenko, Hatim, Strauchmann, Stelmak (51. Tsipi), Souvatzoglou (46. Beer), Omerovic (76. Engl), Neuhaus, Sothen

Tore: 1:0 Luca Finn Prielipp (68.), 1:1 Niklas Neuhaus (87.), 1:2 Niklas Neuhaus (90.+3); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Tobias Menzel, Peter Von Elsner; Zuschauer: 149