Für den FSV Barleben 1911 e. V. endete der 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VfB Merseburg mit 2:3 (0:3).

Barleben/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der FSV Barleben 1911 e. V. und der VfB Merseburg am Samstag 2:3 (0:3) getrennt.

Gleich nach Anpfiff schoss Eric Steven Nicodemus das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (6.). Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Danny Wagner den Ball ins Netz (14.).

FSV Barleben 1911 e. V. liegt 0:2 zurück – 14. Minute

Und auch Tor Nummer drei konnte der Barleben-Torwart nicht verhindern (39.). Der Vorsprung des VfB Merseburg schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Max Schönijahn kämpfte weiter und in Minute 61 gelang Jamil Pepito Zander endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Das finale Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Pause, als Zander den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (70.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Barleber aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – VfB Merseburg

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Laabs, Potyka (46. Schäfer), Gruner, Zander, Eichholz (16. Wasylyk), Priese (75. P. Hauer), Jespersen (46. Lohse), Röhl, M. Hauer, Von Der Gönne (61. Klajdi)

VfB Merseburg: Bartz (10. Przigode) – Friedrich, Taubert, Wagner, Frühauf (68. Hillemann), Nicodemus (68. Bierschenk), Arndt, Knerler, Wagner, Berndt, Dähne (75. Erovic)

Tore: 0:1 Eric Steven Nicodemus (6.), 0:2 Danny Wagner (14.), 0:3 Josua Felipe Frühauf (39.), 1:3 Jamil Pepito Zander (61.), 2:3 Jamil Pepito Zander (70.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Daniel Feist, Marvin Marmulla; Zuschauer: 94