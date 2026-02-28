Mit einer Niederlage für die SV Fortuna Magdeburg endete der 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:2 (1:1).

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich die SV Fortuna Magdeburg und der VfB 1906 Sangerhausen ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (1:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Gustav Gängel für Sangerhausen traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Sangerhäuser konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Arne Otto Gerstner der Torschütze (21.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Minute 21 SV Fortuna Magdeburg und VfB 1906 Sangerhausen im Gleichstand – 1:1

In Minute 58 fiel der finale Treffer der Partie. 13 Minuten nach der Pause gelang es Kevin Husung, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Sangerhäuser zu entscheiden (58.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – VfB 1906 Sangerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Weidemeier (69. Thon), Domitz (79. Kovkrak), Kauka, Valle Pousa (54. Pide), Rudolph, Halilaj, Lange, Gerstner, Schüler (46. Ehrenberg), Karow (46. Sturm)

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schäffner, Halle (46. Hennig), Weick, Husung, Schneider (90. Schulz), Hildebrandt, Sonnenberg, Wagenhaus, Kern, Gängel (76. Stöhr)

Tore: 0:1 Gustav Gängel (7.), 1:1 Arne Otto Gerstner (21.), 1:2 Kevin Husung (58.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Marcel Theumer, Reinhard Franke; Zuschauer: 66