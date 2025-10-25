Kein Punktgewinn für SV Dessau 05: Im eigenen Stadion musste das Team am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen einstecken.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Dessau 05 und 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit einem torarmen 0:1 (0:0). 215 Fußballfans waren im Stadion am Schillerpark live dabei. Schiedsrichter Toni Pulst (Leipzig) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt elf Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal interessant: In der fünften Minute der Nachspielzeit brachte Illia Hlynianyi die Gäste in Führung (95.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Der SV Dessau 05 rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV Dessau 05: Becker – Baumgart (66. Von Zansen), Horvath, Pratsch, Barabasch, Zoblofsky, Biriuk, Erdmann (66. Werthmann), Mieth (90. Thomas), Pälchen (81. Schultz), Sparfeld

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Gründling, Böhme, Bark (52. Galushyn), Hlynianyi, Litzenberg, Bauer, Ehrhardt, Born (77. Elflein), Hadaschik, Ludwig (63. Sumka)

Tore: 0:1 Illia Hlynianyi (90.+5); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Christopher Große, Stefan Cordes; Zuschauer: 215