Mit einer Niederlage für den SV Blau-Weiß Dölau endete der 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die SV Fortuna Magdeburg mit 1:2 (0:2).

Halle/MTU. Das Spiel zwischen Dölau und Magdeburg ist mit einer klaren 1:2 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Ali Maarouf (SV Fortuna Magdeburg) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger legten in der 41. Spielminute nach. Wieder war Maarouf der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

Minute 41: SV Blau-Weiß Dölau liegt 0:2 zurück

30 Minuten nach der Pause konnte Justin Kreideweiß (Dölau) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Dölau erzielen (75.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Blau-Weiß Dölau wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SV Fortuna Magdeburg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hallenser sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV Fortuna Magdeburg

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Grüneberg (46. Giese), Köhler, Prinzler, Lippoldt (46. A. O. Haensch), Kreideweiß, H. Hensen (61. Redmann), A. Hensen, Gros, Pultke (75. Burghardt), Groß

SV Fortuna Magdeburg: Watanabe – Domitz, Rudolph, Karow (82. Steinbach), Weidemeier, Sturm, Lange, Pide, Riemann (82. Valle Pousa), Maarouf (86. Kovkrak), Thon (82. Flentje)

Tore: 0:1 Ali Maarouf (16.), 0:2 Ali Maarouf (41.), 1:2 Justin Kreideweiß (75.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Daniel König, Philipp Haacke; Zuschauer: 71