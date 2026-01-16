Für die SG Rot-Weiß Thalheim endete der 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Blau-Weiß Zorbau mit 1:2 (0:0).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus Thalheim eine Niederlage gegen den SV Blau-Weiß Zorbau schlucken. 1:2 (0:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann schoss Luca Finn Prielipp das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (68.). Die Bitterfeld-Wolfener konterten in kürzester Zeit. Diesmal war Niklas Neuhaus der Torschütze (87.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Minute 87 SG Rot-Weiß Thalheim gleichauf mit SV Blau-Weiß Zorbau – 1:1

In der Nachspielzeit nutzte der SV Blau-Weiß Zorbau noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Neuhaus (Zorbau) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Zorbauer Mannschaft erzielen (90.+3). Die Gegner vom SV Blau-Weiß Zorbau beendeten die Partie mit einer Roten Karte (95.).

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Blau-Weiß Zorbau

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Moroz, Kuras, Prielipp, Seniura, Wróblewski (59. May), Kunyk, Gräbe-Schmelzer (74. Zahrt), Sonco (82. Mrozik), Schmökel, Schinkel

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Maier (46. Neuhaus), Seidel, Souvatzoglou (46. Beer), Stelmak (51. Tsipi), Bondarenko, Neuhaus, Strauchmann, Omerovic (76. Engl), Hatim, Sothen

Tore: 1:0 Luca Finn Prielipp (68.), 1:1 Niklas Neuhaus (87.), 1:2 Niklas Neuhaus (90.+3); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Tobias Menzel, Peter Von Elsner; Zuschauer: 149